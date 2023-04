Reparacje od Niemiec. "Będziemy o tej sprawie przypominać"

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

To kolejny sygnał dla Niemców, że sprawa jest nieuregulowana i będziemy się o nią upominać - mówił w programie "Radio Szczecin na Wieczór" poseł Prawa i Sprawiedliwości Leszek Dobrzyński.

Chodzi o kolejne działania władz polskiego państwa w sprawie odzyskania reparacji.



Po pierwsze Ministerstwo Spraw Zagranicznych odpowie na stanowisko Niemiec, którzy poinformowali, że płacić nie zamierzają. Po drugie sprawę reparacji zbada Trybunał Konstytucyjny, a jego orzeczenie może być podstawą do upomnienia się o odszkodowanie przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości.



Odzyskanie reparacji to długi marsz, oczekujemy wśród polskiej klasy politycznej podejścia ponad podziałami - zaznaczył poseł PiS Leszek Dobrzyński. - My konsekwentnie będziemy o tej sprawie przypominać. O tym m.in. jest ten dokument i przede wszystkim to stwierdzenie, że absolutnie nie może być mowy o tym, że Polska zrzekła się takich roszczeń.



W tej sprawie polski rząd musi szukać sojuszników - mówił poseł Lewicy Paweł Krutul. - Trzymamy kciuki, ale żeby cokolwiek się powiodło to musimy szukać sojuszników. Zaczynając od Stanów Zjednoczonych, które mają największy wpływ na rząd w Berlinie czy też szukając sojuszników w Europie, bo tylko wtedy i wyłącznie ta sprawa może się powieść.



Według raportu przygotowanego przez ekspertów i polski rząd, Niemcy za straty spowodowane II wojną światową powinny zapłacić 6 bilionów złotych.