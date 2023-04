Ratownicy wodni poszukiwani

Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Sezon turystyczny zbliża się wielkimi krokami. Kurorty już szukają ratowników wodnych. To oni zadbają o bezpieczeństwo na plażach.

Potrzebni są do pracy między innymi w Międzyzdrojach. By zostać ratownikiem na plaży trzeba m.in. umieć pływać, udzielać pierwszej pomocy i mieć uprawienia ratownika wodnego.



Sezon rusza 15 czerwca i potrwa do połowy września. Praca trwa od godziny 10 do 18.



Ratownicy mogą zarobić do 6200 złotych brutto. Pracodawca zapewnia zakwaterowanie, obiad, odzież roboczą oraz ubezpieczenie. Chętni powinni kontaktować się z WOPR-em.