Radny PiS: w okresie letnim na bulwarach jest niebezpiecznie

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Trzeba przede wszystkim uporządkować kwestię picia alkoholu na szczecińskich bulwarach, tylko i wyłącznie dla bezpieczeństwa - mówił w "Rozmowach pod krawatem" radny PiS Krzysztof Romianowski.

Kilka dni temu radni na komisji zdrowia debatowali o tym, czy zlikwidować nocną sprzedaż alkoholu w sklepach w mieście. Dyskutowali też o sytuacji na bulwarach, gdzie można spożywać lekkie alkohole.



W okresie letnim dochodzi tam do różnych incydentów. Jest tam niebezpiecznie - mówił Krzysztof Romianowski.



- Biorąc pod uwagę to, jakie tam są zgłoszenia, do jakich sytuacji dochodzi i że jest to tak naprawdę nad samym brzegiem rzeki, gdzie to jest kolejne niebezpieczeństwo - mówi Romianowski.



- Zdaje się, że były cztery przypadki, że ktoś wpadł czy wskoczył do wody - mówi prowadzący rozmowę Andrzej Kutys.



- O cztery za dużo. Nie powinno być w ogóle takich przypadków, a myślę, że ta sytuacja, która jest w tym momencie na bulwarach, takie przypadki będzie dalej prowokować - mówi radny PiS.



Jak dodał, klub radnych Prawa i Sprawiedliwości nadal popiera pomysł, by w Szczecinie wprowadzić zakaż sprzedaży alkoholu od godziny 22 do 6 rano.