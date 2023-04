Remont dróg w powiecie gryfińskim. Są pieniądze, umowa podpisana [WIDEO, ZDJĘCIA]

Zdjęcia Robert Stachnik. Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Sześć odcinków dróg w powiecie gryfińskim zostanie wyremontowanych. Dziś podpisano umowę z lokalną firmą, która zajmie się inwestycją.

Do powiatu trafi ponad 14 milionów złotych z Polskiego Ładu na sfinansowanie tej budowy - mówi Leszek Dobrzyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości.



- Owych sześć odcinków, które tutaj mamy na prezentacji, ktoś powie: no tak, tu kawałek, tam kawałek, czym się chwalić. Każdy kto mieszka w takiej miejscowości, codziennie musi pokonywać tą dziurawą drogę, to odczuwa to wszystko całkowicie inaczej. Dziękujmy więc, że to udaje się robić, że są pieniądze, że jest współpraca - mówi Dobrzyński.



Firma, która naprawi drogi, to lokalna spółka rodzinna. Pieniądze i miejsca pracy pozostaną w regionie - mówi wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.



- Firma jest Myśliborza. I to też jest zmiana, bo pamiętamy ten czas, kiedy tego rodzaju firmy były co najwyżej podwykonawcami albo podwykonawcami podwykonawców. A dzisiaj jest ten warsztat, kadry są na tyle zbudowane i są na tyle możliwości finansowe, że dzisiaj te firmy realizują inwestycje u nas. Pozostawiają tu podatki, tworzą tu miejsca pracy - mówi Bogucki.



Umowę z firmą podpisał dziś starosta powiatu gryfińskiego Wojciech Konarski, który apelował o powołanie Funduszu Dróg Powiatowych.