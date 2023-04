Politechnika Morska zaprasza przyszłych studentów. Co oferuje? [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Politechnika Morska otwiera swoje drzwi dla przyszłych studentów.

Każdy może zapoznać się z programem studiów, obejrzeć symulatory i laboratoria, porozmawiać ze studentami i wykładowcami uczelni - mówi dr inż. Agnieszka Deja, Prorektor ds. Kształcenia Politechniki Morskiej w Szczecinie. - Nasza uczelnia to uczelnia z tradycją, ale też nowoczesna. Dysponujemy najnowszymi laboratoriami. Są takie kierunki, które faktycznie cieszą się najlepszym zainteresowaniem. Mówimy tutaj o nawigacji, topowa jest również logistyka. Mamy mechanikę i budowę maszyn, mechatronikę. Te kierunki od wielu lat cieszą się powodzeniem.



Dziekan Wydziału Mechanicznego prof. Jaromir Mysłowski liczy na to, że wiele osób podejmie studia na nowym kierunku kształcenia - morska energetyka wiatrowa.



- Widzimy, że jest niesamowicie duże zainteresowanie ze strony potencjalnych studentów, jak również firm, które są w tej branży i które rozwijając swoją działalność będą potrzebowały bardzo dużej ilości pracowników. Rynek jest bardzo chłonny i większość uczelni startuje teraz z tymi kierunkami. My, dzięki temu że zrobiliśmy ruch wyprzedzający, to jesteśmy o te dwa lata do przodu - powiedział prof. Mysłowski.



Każdego roku uczelnia przyjmuje na studia około 850 osób.