Szukasz pomysłu jak spędzić na wakacje, na przeciw wychodzą Wojska Obrony Terytorialnej. Zachodniopomorska brygada organizuje szkolenia i zaprasza uczniów, studentów, nauczycieli i rodziców.

Obsługa broni i drona, strzelanie oraz szkoła przetrwania i pierwszej pomocy - to tylko niektóre zajęcia, jakie oferują terytorialsi.



Podstawowe szkolenie trwa 16 dni. Oprócz nabycia nowych doświadczeń, to także świetny czas, aby zadbać o swoją kondycje fizyczną. Do tej pory w całej Polsce wakacje z WOT-em spędziło 11 tysięcy osób.



Ćwiczenia organizowane będą na przełomie czerwca i lipca oraz sierpnia i września. Zapisać się na wakacje można na dwa sposoby. Przez platformę ePUAP lub też wniosek o powołanie można złożyć bezpośrednio w Wojskowym Centrum Rekrutacji.