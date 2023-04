Trwają poszukiwania szczątków amerykańskich żołnierzy

Fot. Twitter / Andrzej Ossowski

Naukowcy z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego szukają szczątków dwóch amerykańskich lotników.

Prace wykopaliskowe trwają w miejscowości Święta pod Goleniowem. Biorą w nich udział partnerzy z amerykańskiej organizacją DPAA.



Żołnierze w tej okolicy zginęli w 1944 roku. Badania i analizy między innymi dokumentów i relacje świadków wskazały, że właśnie pod Goleniowem mogą znajdować się ich groby - mówi dr hab. Andrzej Ossowski z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.



- W rejonie Szczecina odnaleźliśmy kilka miejsc upadku samolotów, które brały udział w nalotach na Szczecin, a przede wszystkim na fabrykę benzyny syntetycznej w Policach. I na podstawie naszych badań oraz dokumentów amerykańskich wytypowaliśmy miejsca, w których prawdopodobnie pochowani są ich żołnierze - mówi Ossowski.



To dopiero pierwszy etap prac - dodaje naukowiec.



- Dalej, jako Centrum Badawcze Polskiej Bazy Genetycznej Ofiar Totalitaryzmów, na podstawie współpracy ze stroną amerykańską, przeprowadzimy pełne analizy. Jeżeli uda nam się potwierdzić, że są to te konkretne szczątki, to zostaną one zabrane do Stanów Zjednoczonych i tam pochowane na cmentarzach wojennych - mówi Ossowski.



Badania z amerykanami na terenie województwa zachodniopomorskiego będą trwać kilka sezonów. Naukowcy chcą znaleźć szczątki kilkudziesięciu amerykańskich żołnierzy.