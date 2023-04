Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Wyszło słońce, więc rozkwitł symbol Szczecina, jedne z najpiękniejszych magnolii w mieście, które znaleźć możecie przed Radiem Szczecin.

Co chwilę ktoś przystaje i robi zdjęcia.



- Właśnie robię zdjęcia, bo chcę wysłać moim przyjaciołom w Stanach Zjednoczonych i napisać im: minęła era krokusów, zaczęła era magnolii. Uwielbiam je. Mieszkam w Dąbiu, specjalnie stanęłam. - Wydaje mi się, że to jest najładniejsza magnolia w całym mieście. Dlatego, że jest największa, najstarsza i najbardziej ją kojarzę. Przy Polskim Radiu. - Piękna, strasznie mi się podobają - mówią mieszkańcy Szczecina.



Zapraszamy Was przed siedzibę radia - aleja Wojska Polskiego 73.