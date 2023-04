Konkurs wiedzy o historii Dumy Pomorza rozstrzygnięty [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Andrzej Szewczyk i Kacper Towalski - zwycięzcami tegorocznego konkursu wiedzy o historii Dumy Pomorza. Co pięć lat organizuje go stowarzyszenie "Pogoń Walcząca". Jaki był zakres wiedzy? Po prostu - wydarzenia z ostatnich 75 lat.

Ciężko jest sprawdzić wiedzę z takiego okresu w kilku pytaniach - mówi Mariusz Marcinek ze stowarzyszenia "Pogoń Walcząca".



- Staraliśmy się zrobić taki przekrój pytań, żeby przynajmniej część pytań dotyczyła tych lat początkowych, część tych największych sukcesów i część - teraźniejszości. Ciężko jest zawrzeć w tak krótkich kilku pytaniach całą historię, ale staraliśmy się, żeby wszystkiego było po trochu - dodaje Marcinek.



Uczestnicy rywalizowali w dwóch kategoriach - do lat 16 i w kategorii OPEN. Jeden ze starszych kibiców, Piotr Więcławek, na Twardowskiego bywa od 1981 roku i swojej wiedzy przed konkursem był pewny: - Jeżeli chodzi o trenerów, to tutaj nie powinno być niespodzianki, a jeżeli chodzi o wyniki, to też myślę, że nie.



To już trzeci konkurs o historii Pogoni zorganizowany przez stowarzyszenie "Pogoń Walcząca".