"Strefa ochronna wokół terminalu LNG jest niezbędna"

Wprowadzenie zakazu przebywania w obrębie 200 metrów od terminalu LNG, ma na względzie przede wszystkim bezpieczeństwo i nie jest bezpodstawne - mówił podczas sesji Rady Miasta w Świnoujściu, Zbigniew Bogucki, Wojewoda Zachodniopomorski.

Wojewoda w czasie wystąpienia przytoczył doniesienia, między innymi zagranicznych mediów, które ukazują realne zagrożenia dotyczące infrastruktury energetycznej na Morzu Bałtyckim.- Polskie służby, polska straż graniczna skierowała wniosek do mnie o ustanowienie tej strefy. Na moje zapytanie, określiła rozmiar tej strefy. Rosja na Bałtyku i Morzu Północnym ma całą flotę statków szpiegowskich, które udają, że są rybackimi trawlerami. Rosjanie przygotowują plany na wypadek, gdyby doszło do pełnowymiarowego konfliktu z Zachodem. Te jednostki mają równocześnie wyłączone nadajniki, dlatego nie można określić ich pozycji - tłumaczył Wojewoda Zachodniopomorski.Wprowadzenie zakazu jest motywowane trwającą Rosyjsko - Ukraińską wojną i związanymi z nią zagrożeniami. Zakaz obowiązuje do odwołania.