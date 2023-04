źródło: pixabay.com/ skyradar (domena publiczna)

Rośnie liczba firm, w których wykryto nieprawidłowości przy sprowadzaniu zboża z Ukrainy do Polski. Kontrole na Lubelszczyźnie przeprowadzają inspekcje: sanitarna, handlowa, weterynaryjna i jakości handlowej.

- Kontrole trwają od listopada ubiegłego roku - mówi wojewoda lubelski Lech Sprawka. - Badaliśmy i badamy tylko i wyłącznie to zboże, które wjechało już do Polski, zostało dopuszczone do obrotu jako zboże techniczne. 24 firmy. W przypadku 11 stwierdziliśmy brak nieprawidłowości. W przypadku dziewięciu stwierdziliśmy nieprawidłowości, głównie zmiana przeznaczenia z technicznego najczęściej na paszowe. Odpowiednie zgłoszenia ze strony inspekcji poszły do organów ścigania.



Efektem jednej z kontroli jest postępowanie wszczęte przez Prokuraturę Okręgową w Zamościu. Postępowanie prowadzone jest w sprawie oszustwa polegającego na doprowadzeniu trzech firm z branży zbożowej do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Straty szacuje się na ponad półtora miliona złotych.