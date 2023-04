Lider rolniczego protestu: nie chodzi o gaszenie pożaru

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

W "Rozmowach pod krawatem" Stanisław Barna mówił m.in. o dopłatach dla firm eksportujących ukraińskie zboże i potrzebie znalezienia odpowiedzialnych za problemy polskiej wsi.

Zdaniem Stanisława Barny z rolniczej Solidarności, za kłopotami z ukraińskim zbożem, które zalega w polskich magazynach stoją interesy poszczególnych firm. Teraz plony mają trafić za granicę, rząd szykuje dopłaty do tej operacji, ale jest obawa, że pieniądze znów trafią do osób, które zarobiły na transporcie płodów rolnych do Polski. Dlatego należy wyjaśnić, kto przywiózł zboże do Polski i na tym zarobił.



- To zboże miało być wyeksportowane. Rząd i Unia Europejska powinien przyjrzeć się temu. Słyszymy, że ma być dopłata dla firm, które będą eksportowały to zboże. My się nie zgadzamy na to, z powodu tego, że już zarobili krocie na tym i jeszcze mają dostać dopłatę. Powinno to być czyste i przejrzyste, kto na tym zarobił - mówił Barna.



Rolnicy skarżą się, że z powodu zboża zalegającego w polskich magazynach, polscy producenci nie mogą sprzedać swoich plonów w rozsądnych cenach. To jedna z przyczyn protestu w Szczecinie. Rząd zapowiedział, że plony ze wschodu wkrótce trafią za granicę.