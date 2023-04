Leśnicy zapraszają do sadzenia lasów w obronie Jana Pawła II

Leśnicy we wszystkich nadleśnictwach naszego regionu sadzą "Lasy Papieskie". Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Leśnicy we wszystkich nadleśnictwach naszego regionu sadzą "Lasy Papieskie". Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Leśnicy we wszystkich nadleśnictwach naszego regionu sadzą "Lasy Papieskie". Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

Leśnicy we wszystkich nadleśnictwach naszego regionu sadzą "Lasy Papieskie". Ma to być odpowiedź leśnej braci na nagonkę niektórych mediów i polityków, którzy szargają dobre imię Jana Pawła II. Zapraszają wszystkich chętnych do udziały w akcji.

Obok takiego nowo posadzonego lasu zostanie postawiona tablica pamiątkowa poświęcona pamięci Papieża Polaka.



- Odpowiadamy na te kłamstwa symbolem życia jakim jest drzewo - mówi Andrzej Szelążek, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, aby jak mówi - Dać odpór temu. W każdym nadleśnictwie będzie założona powierzchnia poświęcona Janowi Pawłowi II. Powstaną lasy. Myślę, że ta pamięć będzie jeszcze dłuższa i to jest właśnie odpowiedź polskich leśników - podkreśla.



Zachęcamy lokalne społeczności, żeby z całymi rodzinami przychodziły i sadziły z nami lasy poświęcone Janowi Pawłowi II - dodaje Szelążek.



- Wszystkim ludziom, którym zależy na prawdzie przede wszystkim o Janie Pawle II, jak najbardziej powinni wziąć udział w tego typu akcjach - zaprasza.



"Lasy Papieskie" już zostały posadzone m.in. pod Goleniowiem i Wolinem.



Kolejny las będzie sadzony w piątek o godzinie 11:00 w Góralicach, w nadleśnictwie Myślibórz.