Przesyłka "za dolara". Będą mieli kłopoty

To miała być niewinna przesyłka, w niepozornej kopercie był nielegalny pakunek. Przechwycili ją funkcjonariusze pełniący służbę w Oddziale Celnym w Szczecinie.

Przesyłka z Chin miała dotrzeć do adresata w Stargardzie. Nadawca zadeklarował, że była warta jednego dolara. Funkcjonariusze zdecydowali się ja sprawdzić i prześwietlili ją. Jak się okazało w środku było 5 ptasich piór. Należało do dropa zwyczajnego, czyli gatunku pod ścisła ochroną.



Kłopoty będą teraz mieli i nadawca i niedoszły odbiorca.



Przewóz przez granicę żywych okazów roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem oraz wykonanych z nich przedmiotów (bez specjalnych pozwoleń), jest przestępstwem i grozi karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, wysoką grzywną i przepadkiem okazów.