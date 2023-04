Prace nad ITS w Świnoujściu nabierają tempa

Nowoczesny system zarządzania będzie pomagał w sterowaniu ruchem na ulicach Świnoujścia po otwarciu tunelu. Wszystko po to, by poprawić bezpieczeństwo. Miasto podpisało umowę z wykonawcą.

Do ITS włączone będą wszystkie sygnalizacje w mieście. Z kolei na przejściach granicznych i przeprawie promowej Warszów zostaną zainstalowane kamery rozpoznające tablice rejestracyjne.Ich zadaniem będzie zbieranie danych o liczbie realizowanych podróży oraz obliczanie czasu przejazdu dla pojazdów na głównych ciągach komunikacyjnych.- Przede wszystkim musi być sprawny ruch na skrzyżowaniach, bo to tam będzie problem, jeżeli samochody przyjadą. I tu nam pomoże to inteligentne sterowanie ruchem w mieście - mówi Barbara Michalska, zastępca prezydenta Świnoujścia.W ciągu 10 miesięcy firma zaprojektuje ITS na potrzeby Świnoujścia a także dostarczy, zamontuje jego elementy i wykona roboty budowlane. System będzie kosztował ponad 18 mln złotych.