W piątek testowo między wyspami Uznam i Wolin przejechały w obie strony 2 pojazdy komunikacji miejskiej.

To kolejne testy jakie odbywają się w przeprawie.Przeprawa ma prawie 1,5 km. Gotowa jest nawierzchnia. Koszt inwestycji to 950 milionów złotych.Prace mają potrwać do 15 czerwca.