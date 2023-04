Zasadzili kolejny las papieski w naszym regionie [ZDJĘCIA]

Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

Tym razem cztery tysiące dębów posadzono w okolicach miejscowości Rów, w nadleśnictwie Myślibórz.

Ma to być odpowiedź leśników na nagonkę niektórych mediów i polityków, którzy szargają dobre imię Jana Pawła II.



W sadzeniu drzewek brały udział cztery pokolenia: - Zapraszamy serdecznie wszystkich do sadzenia lasu papieskiego. - To sama przyjemność, przyjść, zasadzić, a co za tym idzie znaleźć się w lesie. Młode pokolenie musi mieć przykład z nas - ludzi starszych, aby później to powielać. - Oczywiście, że kojarzę i wiem, kim był Jan Paweł II, myślę, że to jest dobra inicjatywa. Wujek oferuje mi dużą pomoc, sadzę razem z nim. - Musimy pomagać, bo jednak to jest ciężka praca, wykonanie takiego dołka i posadzenie sadzonki - mówią uczestnicy.



- Dbamy o naszą tożsamość i dlatego tutaj w Nadleśnictwie Myślibórz zakładamy las papieski poświęcony osobie, dzięki której mamy rzeczywiście tę wolność - dodaje Andrzej Szelążek, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.



Obok nowo posadzonego lasu, została postawiona tablica pamiątkowa poświęcona pamięci Papieża Polaka.



Las papieski został posadzony m.in. w okolicach Goleniowa i Wolina. Docelowo takie lasy będą w każdym nadleśnictwie naszego regionu.