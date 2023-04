Pogoń Szczecin świętuje 75. urodziny

Kibice Dumy Pomorza specjalnym autokarem odwiedzali dziś historyczne miejsca w Szczecinie związane z portowym klubem. Po powrocie z podróży fani mogli zwiedzać stadion imienia Floriana Krygiera.

Pogoń, w swoich mediach społecznościowych, publikuje także wiadomości i zdjęcia sympatyków, pokazujące jak kibice obchodzą urodziny.O godzinie 19:48 w granatowo-bordowych barwach rozbłyśnie Morskie Centrum Nauki w Szczecinie. Punktem kulminacyjnym obchodów 75-lecia Pogoni będzie jutrzejszy mecz zespołu trenera Jensa Gustafssona ze Stalą Mielec w ekstraklasie.Na to spotkanie, przy pełnych trybunach, nie może się już doczekać wychowanek Pogoni, grający w tym klubie od dziecka Kacper Smoliński.- Od 7. roku życia gram w Pogoni, teraz mija 15 rok. Jestem więc bardzo związany z tym klubem. Słyszałem, że cały stadion ma być zapełniony, także nie mogę się doczekać tego spotkania. To mecz przed własną publicznością, która będzie więc takim naszym 12. zawodnikiem. Uważam, że naszym obowiązkiem jest wygrać ten mecz, skoro chcemy być na tym 3. miejscu - dodał Smoliński.Sobotni mecz Pogoni ze Stalą Mielec rozpocznie się o godzinie 20:00 na stadionie przy ulicy Twardowskiego w Szczecinie. To spotkanie będziemy transmitować od godziny 20:05 w audycji "Halo stadion".