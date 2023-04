Rocznica forsowania Odry. Uroczystości w Starych Łysogórkach

Msza polowa na cmentarzu wojennym w Starych Łysogórkach. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin]

78 lat temu żołnierze Wojska Polskiego forsowali Odrę w ramach operacji berlińskiej. W sobotę z tej okazji odbędą się uroczystości na Cmentarzu Wojennym w Starych Łysogórkach.

Jednym z żołnierzy forsujących Odrę w Gozdowicach był Józef Malinowicz, co wspomina jego syn Edward Malinowicz. - Mówił, że zginęło mnóstwo ludzi.



Józef Malinowicz był wówczas żołnierzem 10. pułku 4. Dywizji Piechoty - dodaje jego syn. - Podchodzili kilka razy. Był tam jakiś stateczek, w którym siedział na dole Niemiec. Co wypłynęli, to Niemcy ich zbili. W końcu znaleźli tego Niemca, który dawał sygnały, jak wypływali.



Na Cmentarzu w Starych Łysogórkach pochowanych jest prawie 2 tysiące polskich żołnierzy, którzy zginęli podczas forsowania Odry, jak i w trakcie operacji berlińskiej. Główne uroczystości w przy Pomniku Wdzięczności 1 Armii Wojska Polskiego rozpoczną się o godzinie 13.30.