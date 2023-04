Archidiecezjalna Pielgrzymka do Grobu Św. Ottona. Fot. Archiwum prywatne Archidiecezjalna Pielgrzymka do Grobu Św. Ottona. Fot. Archiwum prywatne

Archidiecezjalna Pielgrzymka do Grobu Św. Ottona, Apostoła Pomorza wyrusza w sobotę z Pomorza Zachodniego do Bambergu.

W sobotnim programie zaplanowano mszę św. pod przewodnictwem abp. Andrzeja Dzięgi, nabożeństwo ku czci św. Ottona na Wzgórzu św. Michała.



- Uroczystości w Bambergu będą rozpoczęciem bezpośrednich przygotowań do jubileuszu 900-lecia Misji Pomorskiej św. Ottona - mówi ks. dr Krzysztof Łuszczek. - Po mszy św. uczestnicy uroczystości przejdą w procesji na Wzgórze św. Michała, gdzie w kościele znajduje się grób św. Ottona.



Św. Otton z Bambergu jest patronem Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Niemiecki biskup doprowadził do przyjęcia chrześcijaństwa przez Pomorzan w XII wieku. Zaproszony przez księcia Bolesława Krzywoustego przeprowadził dwie wyprawy misyjne. Otton z Bambergu wyruszył z misją ewangelizacyjną w latach 1124-1125 odwiedzając dziewięć miejscowości: Pyrzyce, Kamień Pomorski, Wolin, Szczecin, Gardziec, Lubin, Kłodzień, Kołobrzeg i Białogard. W tym czasie ochrzcił ponad 22 tysiące pogan, co stanowiło 1/5 tutejszych mieszkańców. W tym czasie założył 11 kościołów.