Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Tegoroczna majówka z darmowym dojazdem do atrakcji w Świnoujściu. Chodzi o okres od 29 kwietnia do 7 maja.

W tym czasie GAZ-SYSTEM planuje zapewnić bezpłatny dojazd do największych atrakcji oraz plaży w prawobrzeżnej części Świnoujścia. Spółka ma w planach również szybkie utwardzenie drogi, która ułatwi dojazd do plaży. Ma to nastąpić jeszcze przed weekendem majowym.



To odpowiedź na potrzeby lokalnej społeczności i nawiązanie do rozporządzania Wojewody Zachodniopomorskiego o czasowym zakazie przebywania w odległości do 200 metrów wokół Terminalu LNG w Świnoujściu.