Wszystko do ogrodu i na działkę. Targi w Barzkowicach

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

W Barzkowicach - na terenie Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - odbędzie się kolejna wiosenna wystawa ogrodniczo-pszczelarska.

Pojawią się tu stoiska ogrodnicze, z wyrobami pszczelarskimi i ekologicznymi, rękodziełem, a także kuchnia regionalna.



- Będzie można kupić wszystko to, co teraz potrzebne jest, czy to na działce, czy też w ogrodzie - mówi Dariusz Kłos, dyrektor ZODR-u w Barzkowicach. - Pojawiają się wystawcy, którzy sami nam zaproponowali kilka lat temu, żebyśmy zorganizowali dla nich wiosenną wystawę. Chodzi głównie o sadowników i ogrodników. Staramy się, żeby wiosenna wystawa kojarzyła się tylko i wyłącznie ze stanowiskami sadowniczymi i ogrodniczymi. Mamy rękodzielnictwo, dział dla dzieci i dorosłych proponuje różne konkursy. To wszystko w trakcie weekendu.



W sobotę rolnicy będą mogli także skorzystać z dwóch ciekawych szkoleń - o godz. 11.00 na temat płatności bezpośrednich i tzw. ekoschematów, a o godz. 13.00 - o wsparciu finansowym dla pszczelarzy.