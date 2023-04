W niedzielę Marsz dla Życia w Szczecinie

Marsz dla Życia w Szczecinie. Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Już w niedzielę ulicami Szczecina przejdzie największa w Polsce manifestacja w obronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Marsz dla Życia to nie tylko troska o nienarodzone jeszcze dzieci, ale także o niepełnosprawnych - przekonują organizatorzy.

- Marsz to wieloaspektowe wydarzenie. Warto pomyśleć, jak po nim zostać obrońcą życia - tłumaczy Maria Drąg, rzecznik prasowy Fundacji Małych Stópek. - Marsz ma pokazać, że życie jest wartością nadrzędną. Jest najważniejsze. I trochę nas zmusić i zmobilizować, żeby też w swoim środowisku w szkole i w pracy być świadkiem i obrońcą życia.



Życia także seniorów, o których Fundacja przez swoją działalność dna na co dzień - podkreśla ks. Tomasz Kancelarczyk, prezes Fundacji Małych Stópek. - Na marszu dla życia, tak jak w tamtym roku, będą zbierane datki do puszek na rzecz Hospicjum św. Jana Ewangelisty, a więc z jednej strony poprzez duchową adopcję dziecka poczętego, a z drugiej strony tę zbiórkę, zamykamy w klamrach działalność fundacji, ale też i określenie cywilizacji życia.



Wymarsz z Jasnych Błoni w niedzielę o 15. Uczestnicy wyruszą sprzed pomnika św. Jana Pawła II na Jasnych Błoniach do Bazyliki Archikatedralnej. Na zakończenie w szczecińskiej katedrze odbędzie się Msza Święta, podczas której każdy chętny będzie mógł podjąć się Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, czyli dziewięciomiesięcznej modlitwy różańcem za nienarodzone dziecko zagrożone aborcją.