Wystawa w Barzkowicach. Kiermasz ogrodniczy, rękodzieło, miody [WIDEO, ZDJĘCIA]

W Barzkowicach ruszyła Wiosenna Wystawa Ogrodniczo-Pszczelarska. Wśród atrakcji kiermasz ogrodniczy, strefa EKO, pokaz rękodzieła czy strefa dla dzieci.

Ta impreza jest odpowiedzią na potrzeby wystawców, którzy chcieli pokazać swoje produkty czy wyroby - mówi Barbara Grycman z Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. - Teraz po Covidzie, bardzo dużo firm chce się odrodzić. Chce pokazać, co się dzieje. Bardzo dużo takich imprez się odbywa i dlatego tu robimy małą imprezę. Nie możemy absolutnie tego porównać do targów, bo targi to jedna wielka impreza, która odbywa się tu przez trzy dni.Wśród wystawców są pszczelarze z naszego regionu. - Niewiele osób wie, ale nasze województwo ma charakterystyczne dla siebie miody. Są dwa gatunki, które w Zachodniopomorskiem wiodą prym - mówi Rafał Szpak, pszczelarz z Pojezierza Drawskiego. - Głównie to jest taka roślina jak facelia, siana przez rolników jako uprawa ekologiczna. Oprócz tego, to jest zagłębie gryki. Polecany miód gryczany, bardzo charakterystyczny, trochę ostrzejszy smak.W sobotę wystawę można odwiedzać jeszcze do godziny 17, w niedzielę natomiast od 10 do 16.