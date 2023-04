Płyną, by wspominać Aleksandra Dobę i pomagać

Aleksander Doba, kajakarz i podróżnik, zmarł w lutym 2021 roku po tym, jak zdobył szczyt Kilimandżaro. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Trasa drugiego spływu upamiętniającego znanego polickiego podróżnika to 400 kilometrów kajakiem przez Nysę Łużycką i Odrę.

Początek 2. Spływu Olo miał miejsce zgodnie z planem - mówi Bogumił Jarecki, vloger kajaking.tv. - O godzinie 9 nastąpił uroczysty start z Trójstyku - tak, jak sobie założyliśmy. Tak, jak Aleksander Doba założył sobie 31 lat temu. Nasza trasa z Trójstyku do Polic przez Szczecin jest odtworzeniem trasy, którą Aleksander Doba pokonał jako pierwszy Polak - całą granicę polsko-niemiecką.



Podczas spływu prowadzona jest także zbiórka pieniędzy dla organizacji "To Help Africa". Celem jest budowa szkoły imienia Aleksandra Doby w Tanzanii.



Każdy może wziąć udział w drugiej edycji tego wydarzenia, które skupia się przede wszystkim na dobrej zabawie. - Wpadłem na pomysł, aby zrobić coś na kształt memoriału, ale nie chcieliśmy opłakiwać Aleksandra, tylko podchodzić do życia tak, jak on to robił, czyli z uśmiechem na twarzy. Spływ na wesoło - zapraszamy wszystkich, żeby dołączyli do nas - dodaje Jarecki.



Aleksander Doba, kajakarz i podróżnik, zmarł w lutym 2021 roku po tym, jak zdobył szczyt Kilimandżaro. To pierwszy człowiek w historii, który samotnie pokonał kajakiem Atlantyk wyłącznie o własnych siłach. Miał 74 lata.



2. Spływ Olo zakończy się 29 kwietnia w Policach.



Trasa spływu:

22.04.2023 Trójstyk-Zgorzelec (Görlitz) 40km t

23.04.2023 Zgorzelec (Görlitz) - Łęknica(Bad Muskau) 70km

24.04.2023 Łęknica (Bad Muskau) - Gubin (Guben) 60 km

25.04.2023 Gubin (Guben) - Słubice (Frankfurt O.) 50 km

26.04.2023 Słubice (Frankfurt O.) - Kostrzyn (Kustrin O.) 30 km

27.04.2023 Kostrzyn (Kustrin O.) - Zatoń Dolna (Schwedt O.) 70 km

28.04.2023 Zatoń Dolna (Schwedt O.) - Szczecin 50 km

29.04.2023 Szczecin – Police 30 km