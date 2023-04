Radni PiS w sejmiku alarmują: Wojewódzkim instytucjom grozi paraliż [ZDJĘCIA]

Paraliż grozi wojewódzkim instytucjom. Wszystko przez galimatias prawny, jaki Platforma Obywatelska funduje w Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego - alarmują radni Prawa i Sprawiedliwości.

Chodzi o wybór nowego przewodniczącego sejmiku, po śmierci Marii Ilnickiej-Mądry, która sprawowała tę funkcję. - Tymczasem najbliższą sesję na przyszłą środę zwołała radna PO Teresa Kalina, głównie na podstawie upoważnienia wypisanego przez Ilnicką - Mądry jeszcze przed śmiercią - informuje radny PiS Rafał Niburski i zaznacza, że to niezgodne z prawem, gdyż wszystkie upoważnienia tracą moc po śmierci.- W tym momencie mamy sytuację, w której sesja jest, w naszej ocenie, zwołana wadliwie przez osobę do tego nieuprawnioną. To, co próbuje zrobić Platforma Obywatelska, manipulować prawem, niestety w naszej ocenie może wywołać bardzo daleko idące skutki, które będą opłakane i przedstawią województwo w nienajlepszym świetle w skali kraju - powiedział Niburski.Według radnych PiS, zgodnie z ustawą o samorządzie województwa, funkcję przewodniczącego powinien objąć Zygmunt Dziewguć z PSL-u, bo jest najstarszy wiekiem. Dalej to on powinien zarządzić głosowanie w sprawie wyboru nowego szefa sejmiku.- Jeśli tak się nie stanie, a Sejmik zacznie podejmować uchwały, sąd może je unieważnić - uważa radny PiS Maciej Kopeć. - To jest tylko ostrzeżenie dla tych, którzy chcą głosować na tzw. obrońców demokracji. Tak wygląda obrona demokracji w wydaniu Platformy Obywatelskiej.Jak przypominają radni PiS, podobny galimatias prawny zrodził się w szczecińskiej Radzie Miasta. Tutaj podejmowane uchwały m.in. w sprawie Strefy Płatnego Parkowania zostały unieważnione przez sąd.