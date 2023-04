Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Na trzy miesiące do aresztu trafił mężczyzna, zatrzymany do kontroli drogowej. Do zdarzenia doszło w Wałczu. 34-latek miał w samochodzie narkotyki.

Został zatrzymany do rutynowej kontroli. Jednak jego nerwowe zachowanie wzbudziło podejrzenia policjantów.



Jak się okazało miał przy sobie ponad 100 gramów amfetaminy. Trafił do tymczasowego aresztu.



Grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności.