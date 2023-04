Drugi dzień wystawy w Barzkowicach, będzie dużo atrakcji dla dzieci

Stoiska z rękodziełem, kiermasz ogrodniczy, strefa EKO - to wszystko w Barzkowicach, gdzie rozpoczyna się drugi dzień Wiosennej Wystawy Ogrodniczo-Pszczelarskiej.

W niedzielę w planach jest dużo atrakcji dla najmłodszych. O godzinie 11 odbędzie się zabawa edukacyjna o pszczołach i pszczelarstwie, ale zapraszamy rodziny przez cały dzień, mówi Barbara Grycman z Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.- Będą mogły zobaczyć jak się doi krowę, co to jest ekologia w Eko-strefie. Każdy znajdzie coś dla siebie - mówi Grycman.Niedzielną wystawę można odwiedzać od godziny 10 do godziny 16.