Wybory w Kołobrzegu

Port w Kołobrzegu. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin/Archiwum]

Już w niedzielę mieszkańcy Kołobrzegu udadzą się do urn wyborczych. Przed nimi wybory do zarządów dzielnic.

Dzielnice to nowy podział administracyjny Kołobrzegu. Zastąpiły one osiedla reprezentowane przez zarządy i rady. W praktyce tak liczne gremia mające reprezentować małe ojczyzny należycie nie funkcjonowały. Mniej liczne zarządy dzielnic mają usprawnić prace, o czym mówi Joanna Pawlak, przewodnicząca miejskiej komisji wyborczej.



- Mieszkańcy 23 kwietnia będą wybierali pięciu przedstawicieli do swojego zarządu, który będzie ich reprezentował - mówi Pawlak.



Kołobrzeg został podzielony na 9 dzielnic, jednak wybory odbędą się jedynie w siedmiu z nich. W dwóch okręgach, dzielnicy Lęborskiej i Zachodniej zgłosiło się bowiem dokładnie tylu kandydatów, ile jest miejsc w zarządzie. Co ciekawe, w tych wyborach na jednej liście można oddać głos nawet na pięciu kandydatów. Lokale wyborcze zostaną otwarte o godz. 10, a głosować można do 18.