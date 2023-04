Przegląd rodzin, uzupełnienie pokarmu - pszczelarze przygotowują się do sezonu [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Pszczelarze przygotowują się już do tegorocznego sezonu.

To, co możemy zobaczyć na Wiosennych Targach Ogrodniczo-Pszczelarskich w Barzkowicach to jeszcze zeszłoroczne zbiory, ale jak zapewnia nas Rafał Szpak, pszczelarz z Pojezierza Drawskiego, tegoroczny miód będzie można zbierać już za około miesiąc. Nie oznacza to jednak, że teraz odpoczywamy - mówi Szpak.- Jest przegląd wszystkich rodzin, pszczelarze sprawdzają co się dzieje w każdej rodzinie, uzupełnianie pokarmu, zaczynamy się przygotowywać do hodowli matek pszczelich.



Wystawa w Barzkowicach potrwa jeszcze dzisiaj do godziny 16.