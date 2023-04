Marsz dla Życia przejdzie ulicami Szczecina

Tysiące ludzi wyjdzie w niedziele na ulice Szczecina. Przed pomnikiem papieża Polaka na Jasnych Błoniach rozpocznie się Marsz dla Życia. Jego uczestnicy zademonstrują poparcie dla życia od poczęcia do naturalnej śmierci. To największa w Polsce manifestacja pro-life.

Organizatorzy na co dzień pomagają samotnym matkom w podjęciu decyzji o urodzeniu dziecka, wspierają materialnie i psychologicznie. Dają też wsparcie niepełnosprawnym i seniorom.



Marsz dla Życia organizuje szczecińska Fundacja Małych Stópek. Wśród filarów jej działalności jest pomoc samotnym kobietom w ciąży - podkreśla Maria Drąg, rzecznik prasowy fundacji.



- To jest pomoc bardzo szeroka - nie tylko kiedy rodzi się dzieciątko i mama zderza się z trudną sytuacją życiową. To jest forma towarzyszenia takim kobietom, które stają na zakrętach życiowych od momentu kiedy spotykają się ze swoimi kłopotami, dowiadują się o niechcianej ciąży, aż do czasu kiedy mama staje na nogi, zaczyna być samodzielna i nasza pomoc przestaje już być potrzebna. Czasami to są lata - mówi Drąg.



Hasło tegorocznego marszu to "Cywilizacja życia" - mówi ks. Tomasz Kancelarczyk prezes Fundacji Małych Stópek.- Wyruszymy w stronę szczecińskiej katedry, przechodząc ulicami Szczecina, serdecznie zapraszam do udziału w budowaniu tej wielkiej strategii obrony życia.



Początek o godzinie 15 na Jasnych Błoniach.



Uczestnicy przejdą Aleją Papieża Jana Pawła II, przez Plac Grunwaldzki, następnie Plac Lotników, dalej ulicą Kaszubską, Bałuki, Aleją Niepodległości, przez Bramę Portową, ulicę Wyszyńskiego do szczecińskiej katedry. Na zakończenie w Bazylice odbędzie się Msza Święta, podczas której każdy chętny będzie mógł podjąć się Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, czyli dziewięciomiesięcznej modlitwy różańcem za nienarodzone dziecko zagrożone aborcją.