Marsz dla Życia. "Przychodzimy powiedzieć, że życie jest darem, że jest cudem" [WIDEO, ZDJĘCIA, AKTUALIZACJA]

Ruszyła największa w Polsce manifestacja pro-life, czyli szczeciński Marsz dla Życia.

Tłumy wyruszyły z Jasnych Błoni by zademonstrować poparcie dla życia od poczęcia do naturalnej śmierci."Cywilizacja życia" to hasło przewodnie tegorocznej manifestacji. Uczestnicy Marszu dla Życia wyruszyli o godz. 15 sprzed pomnika św. Jana Pawła II na Jasnych Błoniach i kierują się w stronę szczecińskiej katedry.- Wielokrotnie uczestniczyłam w Marszu dla Życia, jest to już naszą rodzinną tradycją. - Fajnie jest zobaczyć tylu młodych ludzi, z którymi możemy dzielić wspólne wartości, czyli obronę życia. - Uważamy życie za wartość nadrzędną. - Przychodzimy tu całymi rodzinami, bez względu na wiek, na płeć czy różnice poglądów po to, żeby powiedzieć, że życie jest darem, że jest cudem. - Pomagamy, dobrze się bawimy i bronimy życia - mówili na Jasnych Błoniach uczestnicy zgromadzenia.- Marsz dla Życia to jest integracja, to jest spotkanie osób, które działają dla wartości życia. Integracja, która nie jest tylko spotkaniem podczas Marszu dla Życia, ale wychodzimy poza ten marsz i można powiedzieć, że nam w Szczecinie udaje się to bezbłędnie - przyznał ks. Tomasz Kancelarczyk z Fundacji Małych Stópek.- Warto być za życiem, życie to przyszłość. Jeżeli nie będziemy bronić życia, to co nam zostanie innego?! - Ten, kto broni życia ma największe łaski, jakie mogą być. A Pan Bóg czeka na tych, którzy przyjdą i powiedzą: "Idę za Tobą, Panie". - Każdy marsz zaznacza same dobre, chrześcijańskie strony. Nikt tu nie nawołuje do przemocy, nie głosi haseł, swoją obecnością musimy zaznaczyć, że jesteśmy. - Żeby Polska trwała przez kolejne tysiąc lat, albo i więcej - to głosy uczestników już podczas przemarszu.Na zakończenie marszu w Bazylice Archikatedralnej odprawiona zostanie Msza Święta.