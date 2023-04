Min. Szefernaker: stawiać także na Polskę gminną, powiatową

Wypłaty - jeszcze w tym roku - subwencji wyrównawczych dla samorządów, które utraciły część dochodów wskutek kryzysu i zmian podatkowych zapowiedział Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji podczas kongresu programowego zachodniopomorskich struktur PiS w Stargardzie.

Podsumował także finansowe efekty rządowych programów inwestycyjnych na Pomorzu Zachodnim.Konwencja, w ramach której podsumowano najważniejsze inwestycje w regionie finansowane z rządowych programów zgromadziła licznie zebranych mieszkańców, parlamentarzystów oraz przedstawicieli samorządów.Minister Szefernaker przypomniał, że w ostatnim czasie - od wybuchu pandemii po agresję Rosji w Ukrainie - na nasz kraj spadło wiele plag.- Pomimo tego szukamy rozwiązań, szukamy możliwości, dokonaliśmy dużych zmian w finansach publicznych państwa, żeby środki mogły płynąć także do małych miejscowości, czego wcześniej nie było. Chcemy dalej stawiać także na Polskę gminną i powiatową - zapowiedział.Wiceszef MSWiA apelował też do zebranych, aby nie ulegali opiniom, że pieniądze z rządowych funduszy płyną tylko do wybranych.- Na Pomorzu Zachodnim Prawo i Sprawiedliwość nigdy nie rządziło w gminach i powiatach, zdarzało się to bardzo rzadko. Rozmawiamy i współpracujemy z każdym bez względu na to, jaką partię polityczną reprezentuje. Gwarantuję, że z tych programów, o których dzisiaj mówiłem środki docierają do wszystkich gmin. Chcemy współpracować z każdym, to jest nasza strategia także na program, z którym będziemy szli do wyborów: inwestycje lokalne, współpraca rządu z samorządem i rozwój Polski lokalnej - podkreślił.W ramach podsumowania Paweł Szefernaker podkreślił też, że w ramach tylko dwóch edycji programu Inwestycji Strategicznych Pomorze Zachodnie otrzymały ponad 2 mld zł do podziału dla miast, gmin i powiatów.