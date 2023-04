Rządowe wsparcie - gmina Stara Dąbrowa podwoiła budżet

Konwencja Programowa Prawa i Sprawiedliwości zorganizowana w Stargardzie, podczas której podsumowano najważniejsze projekty na Pomorzu Zachodnim sfinansowane z programów i funduszy rządowych, zgromadziła liczne grono przedstawicieli gmin z regionu.

Jak podkreślali organizatorzy - to inauguracja serii spotkań z mieszkańcami gmin i powiatów poświęcona już zrealizowanym oraz planowanym inwestycjom dla lokalnych społeczności.Duże wrażenie na uczestnikach spotkania w Domu Kultury Kolejarza wywarła Sylwia Kalmus-Samsel, wójt Starej Dąbrowy, jednej z mniejszych gmin w powiecie stargardzkim, która przyznała, że dzięki programom rządowego wsparcia gmina podwoiła swój budżet.- Ogromny zastrzyk dla naszej gminy, ogromny zastrzyk, ogromny, szybki i konkretny rozwój. Można pozyskiwać te środki z niesamowitym efektem - przyznała.Wójt Starej Dąbrowy dokonała także przeglądu najważniejszych zadań.- Cztery drogi - i to w dużej odległości - kompleksowe wyremontowanie! Stołówka szkolna, która była w fatalnym stanie. Wybudowanie dwustanowiskowej hali garażowej, pozyskanie dwóch wozów strażackich. Małe granty, które wspierają działanie np. Koła Gospodyń Wiejskich... - wyliczała.- W budżecie przybyło 25 milionów, a budżet dziś wynosi 40 milionów. A na początku, gdy przejmowałam fotel wójta było to 18 milionów - powiedziała Sylwia Kalmus-Samsel.Dzięki dotacji z Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego udało się m.in. przywrócić świetność XV-wiecznemu kościołowi w Krzywnicy. Kapitalny remont świątyni, która jeszcze do niedawna groziła zawaleniem, kosztował ponad 2 mln zł.