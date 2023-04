Mieszkańcy Mrzeżyna przeciwni strefie płatnego parkowania

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Od 15 czerwca w Mrzeżynie wprowadzona zostanie strefa płatnego parkowania. Mieszkańcy nadmorskiego kurortu przeciwni są płaceniu za parkowanie na ulicach.

Taką decyzję większością głosów podjęli radni gminy. Wnioskował o nią burmistrz Trzebiatowa.



Jak twierdzą mieszkańcy, może to odstraszyć turystów przyjeżdzających do ich miejscowości. Największe kontrowersje wzbudza abonament miesięczny w wysokości 250 złotych.



- Uważam, że jest bardzo duża, bo w Kołobrzegu mają 60 zł miesięcznie. Też mamy pensjonaty. Powiedziałam ludziom, że od października nie ma problemu z miejscami parkingowymi i zawsze można było stawiać na ulicy. Przyjadą rodziny i oni będą musieli zapłacić 40-50 zł za parking, zamiast dzieciom kupić loda czy gofra. - Żeby płatne zrobić parkingi, to najpierw trzeba trochę je doprowadzić do porządku. - 250 zł? To jest stawka trochę zawyżona - mówią mieszkańcy.



Płatna strefa ma uporządkować problemy z parkowaniem w sezonie letnim w Mrzeżynie - uważa Grzegorz Olejniczak, zastępca burmistrza Trzebiatowa.



- Chodzi o to, żeby jeden samochód nie stał nie wiadomo ile. Zwalniamy to miejsce i inna osoba może zaparkować. To jest główna idea. Jeżeli czegoś takiego nie wprowadzimy, to w miejscowościach takich jak Mrzeżyno, na niektórych ulicach zapanuje chaos. Nie w smak jest to mieszkańcom Mrzeżyna, którzy za parkowanie będą musieli zapłacić - mówi Olejniczak.



Stawka za godzinę parkowania w Mrzeżynie będzie wynosiła 4 złote. Strefa płatnego parkowania ma tu obowiązywać do 15 września.