Semka: Tusk nie potrafił sobie wypracować dobrych relacji z liderami innych partii

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Jeżeli gospodarz zaprasza, a nikt nie chce przyjść, to coś nie tak jest z gospodarzem - tak gość "Rozmów pod krawatem" komentuje reakcję polskiej sceny politycznej na zaproszenie Donalda Tuska na marsz.

Ten ma się odbyć 4 czerwca w Warszawie. Sceptycznie na temat udziału w wydarzeniu wypowiedzieli się liderzy innych partii. Nie wiadomo czy weźmie w nim udział Lewica, Polska 2050 czy PSL.



Jak oceniał Piotr Semka, publicysta tygodnika "Do Rzeczy", Donald Tusk nie potrafił sobie wypracować dobrych relacji, a to nie świadczy o nim dobrze.



- Trzeba ludzi traktować podmiotowo, trzeba z ludźmi rozmawiać, trzeba się kontaktować - mówił Semka.



- Gdyby zapraszał Rafał Trzaskowski, to by przyszli? - pytał prowadzący rozmowę Kamil Nieradka.



- To bardziej by przyszli, np. na pewno Lewica. W Warszawie Rafał Trzaskowski realizuje na przykład rozmaite agendy, typowe dla lewicy, lansowanie zbiorkomu - mówił publicysta "Do Rzeczy".



- To zdecydują się politycy Platformy wymienić, albo Donald Tusk się sam zdecyduje wymienić na Rafała Trzaskowskiego? - pytał Nieradka



- Chyba nie - odpowiedział Semka.



Jak zapowiada przewodniczący Platformy Obywatelskiej: to ma być manifestacja „przeciw drożyźnie, złodziejstwu i kłamstwu, za wolnymi wyborami i demokratyczną, europejską Polską”.