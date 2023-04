Zablokowanie polskiej delegacji w Ravensbrück to dyskryminacja

Dyskryminowanie legalnie działającego polskiego stowarzyszenia - mówił w "Rozmowach pod krawatem" dziennikarz Piotr Semka.

Komentował skandaliczne zachowanie niemieckiej policji, która nie wpuściła delegacji Związku Narodowych Sił Zbrojnych ze Szczecina na obchody 78. rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Ravensbrück. Manifestować w obozie mogła za to skrajnie lewicowa niemiecka Antifa czy organizacje z tęczowymi flagami ideologii LGBT.Polska dyplomacja musi się wykazać konsekwencją i reagować. Tłumaczyć Niemcom, że tu nie było mowy o prawicowym ekstremizmie - mówił Piotr Semka.- Stosowanie ich norm w stosunku do niemieckich organizacji ekstremistycznych, nie może mieć zastosowania w stosunku do stowarzyszenia działającego legalnie w Polsce, które nie mają ze sobą żadnych symboli uważanych za symbole skrajne. A jeżeli pojawiają się obok transparenty jakichś grup wyraźnie lewicowych, feministycznych i LGBT, no to jest wrażenie dyskryminacji - mówił Semka.Interwencję w sprawie skandalu zapowiedział już wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk.