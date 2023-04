Port w Kołobrzegu wchodzi do (poważnej) gry

Do portów państwowych dołączymy pierwszy port samorządowy w Kołobrzegu. Zajmą się one tranzytem ukraińskiego zboża.

Miały się tym zajmować porty w Szczecinie, Świnoujściu, Gdańsku i Gdyni. Teraz dołącza do nich Kołobrzeg.- Nie mieliśmy takiego sygnału, że port w Kołobrzegu będzie chciał aplikować w wymiarze, jak to jest teraz. Myśleliśmy, że port jest przede wszystkim nastawiony na produkty pochodzenia polskiego - mówi poseł PiS, Czesław Hoc.Krajowa Administracja Skarbowa jest otwarta na rozmowy o uruchomieniu magazynu czasowego składowania.- Jeśli port w Kołobrzegu będzie zainteresowany takim przedsięwzięciem, również będzie to do dyspozycji portu w Kołobrzegu - dodał poseł Hoc.Tranzyt towarów rolnych z Ukrainy przez Polskę możliwy jest od piątku.