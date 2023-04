Bieg na orientację. "Czternastka" ZBOT bezkonkurencyjna [ZDJĘCIA]

Fot. DWOT Fot. DWOT Fot. DWOT Fot. DWOT Fot. DWOT Fot. DWOT Fot. DWOT Fot. DWOT

14. Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej ze złotym medalem mistrzostw WOT w biegu na orientację. Podczas trzydniowych zawodów w małopolskiej Limanowej wystartowało 19 drużyn.

Uczestnicy biegli po terenach leśnych, miejskich, rozegrano również bieg sprinterski oraz średniodystansowy. Suma zwycięstw zawodników z naszej brygady w poszczególnych konkurencjach oraz sztafetach zadecydowała o wygranej drużyny z Pomorza Zachodniego.



- Po trzech latach oczekiwania zdobyliśmy złoty medal - podkreśla Marcin Górka, rzecznik prasowy 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej.



- Dwa lata temu zajęliśmy w tej konkurencji miejsce trzecie, a rok temu byliśmy na drugim stopniu podium. Sukces smakuje tym bardziej, że konkurencja była w tym roku większa i silniejsza; trzeba było więcej wysiłku i więcej treningów. Najlepsi zawodnicy, którzy wystartowali w tegorocznych mistrzostwach WOT w biegu na orientację wezmą teraz udział w kadrowych przygotowaniach do Mistrzostw Wojska Polskiego. Dzięki uzyskanym wynikom 14. ZBOT wystawi do kadry WOT prawie połowę swojej reprezentacji - zapowiedział.



14. Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej to aktualni i dwukrotni mistrzowie Wojsk Obrony Terytorialnej w sportowej klasyfikacji generalnej.