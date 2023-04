Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Będzie miał ponad kilometr oraz dwupasmową jezdnię osadzoną na 23 palach i 22 przęsłach. Najdłuższe z nich będzie miało aż 165 metrów. Tak docelowo wyglądać będzie nowy wiadukt budowany obecnie w Wolinie.

Powstaje w ciągu krajowej trójki jako element przyszłej drogi szybkiego ruchu.



- To, co najtrudniejsze, dopiero jednak przed wykonawcą - przyznaje dyrektor budowy Łukasz Świerkowski. - Najważniejsze na tą chwilę będzie nasunięcie konstrukcji łukowej, nasuwane od strony Szczecina. To dość pokaźny obiekt do wykonania. Na placu montażowym zostanie zmontowany cały odcinek 165 metrów łuku, a następnie nasunięty na docelowe podpory.



Budowanym wiaduktem kierowcy pojadą w połowie przyszłego roku.