Tunel w Świnoujściu skończony. Trwa doposażenie

Fot. PORR SA

2 minuty - tyle czasu zajmie nam przejechanie między wyspami Uznam i Wolin.

Dobrą wiadomością dla wszystkich kierowców jest to, że tunel w Świnoujściu został już wybudowany, a nawet jest przejezdny, choć jeszcze nieoficjalnie. Odliczanie do wielkiego otwarcia trwa, a na samej budowie pozostały już nieliczne prace.



Świnoujścianie już mogą mówić o historycznym wielkim momencie dla miasta, czyli wybudowaniu tunelu. Prezes zarządu firmy wykonawczej PORR SA - Piotr Kledzik - potwierdza, że budowa podwodnej drogi jest już skończona.



- On już jest w tej chwili skończony. Oczywiście wykonujemy szereg robót, pojawiają się dodatkowe elementy bezpieczeństwa proponowane przez zamawiającego. Można powiedzieć, że doposażamy ten tunel - mówi Kledzik.



Powstanie tunelu dla miasta jest prawdziwym przełomem, szczególnie jeśli chodzi o czas przejazdu - mówi Barbara Michalska, zastępczyni prezydenta Świnoujścia.



- Miałam okazję po raz pierwszy przyjechać w samochodzie ten tunel. On tak naprawdę już do przejazdu jest rzeczywiście gotowy. Teoretycznie, jak się liczy, przez sam tunel dwie minuty. Autobus wyliczyliśmy, że od przystanku do przystanku jedziecie 10 minut. To dla nas są prędkości kosmiczne w stosunku do tego, że dzisiaj promem płynęło się 7 minut, a czekało się czasami kilka godzin - mówi Michalska.



Otwarcie tunelu pod Świną planowane jest na drugą połowę czerwca tego roku.