W połowie wakacji kierowcy pojadą kolejnym nowym odcinkiem budowanej S3.

Chodzi o cztery kilometry między Troszynem a Wolinem.- To będzie docelowa jezdnia nowej S3, w przyszłości kierowcy tą jezdnią pojadą ze Świnoujścia do Szczecina. Tu pojadą za kilka miesięcy po to, aby tę starą S3, po której obecnie przejeżdżamy można było przebudować i wybudować tam jezdnię nowej S3 - mówi Mateusz Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie.Kolejne nowe miejsce na mapie kierowców pojawi się pod koniec września. Wówczas do użytku oddany zostanie budowany Węzeł Dargobądz.