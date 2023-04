Największa flaga na świecie znów w Świnoujściu

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

To już pewne - 2 maja na szczycie Latarni Morskiej w Świnoujściu, tradycyjnie, bo już po raz dziesiąty, załopocze największa flaga na świecie. Przygotowania trwają a decyzję o organizacji Dnia Flagi organizatorzy ogłosili w poniedziałek.

Obchody Dnia Flagi na wyspach w tym roku będą zdecydowanie wyjątkowe, a na pewno odbędą się w nietypowych okolicznościach. - Ze względu na zwiększenie bezpieczeństwa terminalu LNG do Latarni Morskiej będzie można dostać się tylko drogą wodną, za to bezpłatnie - informuje Barbara Michalska, zastępczyni prezydenta Świnoujścia. - Firma Gaz-System, która zarządza, jest właścicielem terminala LNG, zaangażowała się na tyle, że chce sfinansować bezpłatny transport wodny do latarni i Fortu. Taki pilotaż chce chce Gaz-System wprowadzić. Na razie na te kilka dni. To oczywiste, że to będzie musiało być kontynuowane.



Prace nad reperacją flagi w zakładzie krawieckim państwa Ewy i Sławomira Nowakowskich wrą już od kilku dni. - Co roku robimy flagę na Latarnię Morską i tak już od 10 lat. Pracy jest bardzo dużo, ale sprawia nam to satysfakcję. Najtrudniejsze jest znalezienie uszkodzeń. W naszym pomieszczeniu trudno jest cały materiał przerzucić i szukać dziury - mówią państwo Nowakowscy.



Bezpłatne statki będą odbijały zarówno z przystani na Uznamie, jak Warszowie. Koszt transportu do 7 maja pokrywa firma GAZ-SYSTEM S.A.