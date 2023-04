RSnW: "opozycja jest zagubiona"

Marcin Palade. Fot. www.youtube.com/Telewizja Republika

To, czym się zajmuje teraz opozycja jest dalekie od oczekiwań Polaków - skomentował zapowiadany przez Donalda Tuska wiec w Warszawie politolog Marcin Palade w programie "Radio Szczecin na Wieczór".

Wielki wiec opozycji ma się odbyć 4 czerwca. Tymczasem kolejne ugrupowania zapowiadają, że nie wezmą w nim udziału.



- To jest absolutnie niewiele wnoszące do naszej debaty, to coś, co kompletnie nie interesuje większości społeczeństwa, ale mocno elektryzuje i aktywizuje polską opozycję. Ona od 7,5 roku jest bardzo mocno zagubiona - ocenił.



Marcin Palade, autor sondaży przedwyborczych twierdzi, że wiec ma ugruntować pozycję Platformy Obywatelskiej na opozycji.



- Wiec 4 czerwca, ta manifestacja ma służyć - jak to zostało określone - podliczeniu zasobów, które są obecne w liberalnym centrum, czyli wokół Koalicji Obywatelskiej. Ale jest też cel drugi, nie mniej istotny: to jest kolejna próba narzucenia absolutnej dominacji, jeśli chodzi o opozycję, ze strony Donalda Tuska i Koalicji Obywatelskiej - podkreślił Palade.



Premier Mateusz Morawiecki ironicznie skomentował, że wiec opozycji powinien odbyć się 4 czerwca w nocy, gdy odwoływano rząd Jana Olszewskiego broniąc agentów Służby Bezpieczeństwa, którzy byli wśród polityków i urzędników.