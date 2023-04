Plac przy Morskim Centrum Nauki otrzymał swoją nazwę

Morskie Centrum Nauki. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Plac na Łasztowni przy Morskim Centrum Nauki otrzymał nazwę: "Plac 4 czerwca 1989 roku". Wszyscy radni byli "za".

Wniosek złożyła Koalicja Obywatelska - przedstawiała go radna Urszula Pańka.



- 4 czerwca 1989 roku były pierwsze wolne wybory. Niektórzy nazywają je wyborami kontraktowymi, bo wynikało z pewnego kontraktu - mówiła Pańka.



W Radzie Miasta PiS jest w opozycji, ale głosował "za" - chociaż radny tego klubu Robert Stankiewicz pytał o ewentualne podteksty tej inicjatywy KO.



- Nagle się to tak pojawiło, jak przelatujący meteoryt, propozycja właśnie tej uchwały. Co było, że tak powiem inspiracją, domyślacie się państwo, co mam na myśli. Jest to retoryczne pytanie, ale może usłyszę taką odpowiedź? - mówił Stankiewicz.



Odpowiedzi się nie doczekał.



Wyjaśnijmy, że na 4 czerwca lider PO Donald Tusk zwołuje marsz "przeciwko drożyźnie, złodziejstwu i kłamstwu". Z kolei politycy PiS ironizują, że powinien się odbyć wieczorem, bo także 4 czerwca, ale w 1992 roku, przy aktywnym udziale Tuska, obalono próbujący ujawnić komunistyczne powiązania rząd Jana Olszewskiego, co nazwano później "nocną zmianą".