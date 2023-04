"Projekt Wojownik" w Kołobrzegu - weterani i żołnierze trenują sporty walki [ZDJĘCIA]

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Weterani i czynni żołnierze zjechali do Kołobrzegu, by wspólnie trenować sporty walki. Trwa 37. Edycja „Projektu Wojownik”.

8 Batalion Remontowy w Kołobrzegu zaprosił żołnierzy z całej Polski do wspólnych treningów mieszanych sztuk walki. Akcja „Projekt Wojownik” ma za zadanie nie tylko integrację uczestników misji pokojowych i zwrócenie uwagi na los weteranów. Kapitan Jacek Domański z Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa mówi, że projekt ma wpłynąć pozytywnie na psychikę i przygotowanie fizyczne żołnierzy.



- Żołnierze powracają z misji to, nie tylko z ranami tak amputacje, ale też żołnierze z ranami które zostają w głowie. Te rany mogą się odezwać po kilku latach. Mieszane sztuki walki wpisują się w służbę żołnierzy. Chodzi o to, żeby żołnierz był sprawny fizycznie - mówi Domański.



Przez dwa dni żołnierze biorą udział nie tylko w treningach pod okiem wykwalifikowanych trenerów. Na miejscu uczestniczą również w wykładach dotyczących zdrowego odżywiania i zajęciach z psychologii sportu.



Akcja realizowana jest pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej.