Międzynarodowe bieganie po Puszczy Bukowej

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Puszcza Bukowa opanowana przez biegaczy. Trwają tam Międzynarodowe Zawody w biegu na orientację Bukowa CUP X.

Biegaczy jest ponad 300 z takich krajów jak np. Czechy, Niemcy, Belgia czy Izrael. Zawody organizuje małżeństwo ze Szczecina Bartosz i Aleksandra Mazan - na co dzień żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, wielokrotni medaliści mistrzostw tej formacji mundurowej.



Ich zdaniem, w biegach na orientację, ważna jest nie tylko kondycja, ale także umiejętność posługiwania się mapą i kompasem.



- Zawodnik otrzymuje mapę, na której ma zaznaczone punkty kontrolne. Jego zadaniem jest pokonanie trasy w jak najkrótszym czasie - mówi Aleksandra Mazan.



- Generalnie jest tak, że nie biegamy po drogach. Nasza trasa wiedzie głównie po bezdrożach, po krzakach, chaszczach. Biegniemy na podstawie mapy i sami wytyczamy sobie trasę. Mamy za zadanie tylko potwierdzić i odnaleźć punkty kontrolne, które narzucił nam organizator. Jak do nich dotrzemy? To wszystko zależy od nas - dodaje Bartosz Mazan.



Zawody potrwają do 3 maja.