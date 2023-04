Pomimo wyższych cen Dziwnów przygotowuje się do sezonu [ZDJĘCIA]

Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

Jest zainteresowanie przedsiębiorców na dzierżawę miejsc pod handel nad morzem. W Dziwnowie pomimo wzrostu opłat o dwadzieścia procent za wykupienie miejsca pod działalność usługową, nie brakuje chętnych.

Podczas przetargów zagospodarowano 4/5 miejsc jakimi dysponuje gmina.



Jest duża konkurencja wśród osób chcących prowadzić działalność w nadmorskim kurorcie, podkreśla Grzegorz Jóźwiak, burmistrz Dziwnowa.- Największy bój toczony jest o te miejsca na plaży lub w bliskiej okolicy. To są najbardziej atrakcyjne dzierżawy i do takich przetargów staje czterech konkurentów, którzy windują tę cenę.



Przedsiębiorcy liczą na dobry zysk. I przygotowują się na początek sezonu.



- Przygotowujemy się do sezonu nadmorskiego, właśnie robimy stoisko, wieszamy towar i czekamy na wczasowiczów. Dziwnów się cały czas rozwija i z roku na rok jest coraz więcej punktów - mówią sprzedawcy.



Majówka rozpoczyna sezon turystyczny nad polskim morzem. To pierwszy okres w roku, w trakcie którego wiele osób decyduje się na wypoczynek nad naszym wybrzeżem.