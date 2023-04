Środek nocy, ogień i walące się sufity. Uciekli, teraz potrzebują pomocy [ZDJĘCIA]

Kiedy spali zaczął płonąć ich dom. Uciekali przez ogień z dwójką małych dzieci, jedynie z tym co mieli na sobie. Stracili dorobek swojego życia, teraz potrzebują pomocy.





- Gdyby nie to, że się obudziliśmy to byśmy wszyscy spłonęli... Sufit u dzieci spadł na łóżko. Wszystko to, co zgromadziliśmy z mężem, ciężko pracując, poszło z dymem w 20 minut. - Zdążyłem tylko pobiec po dzieci, w sypialniach był już dym i ogień. Jakbyśmy się spóźnili ze trzy minuty, to nie zdążylibyśmy nikogo uratować. Najgorsze było później dzieciom wytłumaczyć co się stało, czemu nie mogą do domu wrócić, i gdzie są ich zabawki - opowiadają pogorzelcy.

To czteroosobowa rodzina pogorzelców z Cerkwicy koło Gryfic. Do pożaru domu jednorodzinnego doszło w piątek przed północą.Państwo Maślij mają 7-letniego syna i 3-letnią córkę. W pomoc pogorzelcom włączyła się lokalna społeczność - o czym mówi Marek Grzelak, Sołtys Cerkwicy: - Podjęliśmy inicjatywę zorganizowania kiermaszu ciast. Dochód z niego będzie skierowany właśnie dla tej tej rodziny.Na odbudowę spalonego domu potrzebne są pieniądze. Prowadzona jest zbiórka w Internecie