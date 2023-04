Polskie obywatelstwo dla cudzoziemców. Komentarze w RSnW

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Obywatelstwo to przywileje i obowiązki, a Europa powinna wyglądać, tak jak teraz wygląda Polska - to echa dyskusji w audycji "Radio Szczecin na Wieczór" na temat przyznawania polskiego obywatelstwa coraz większej liczbie obcokrajowców.

W ubiegłym roku przyznano je blisko 10 tys. osób, z czego aż ponad 5 tys. to obywatele Ukrainy - to m.in. wynik złagodzenia przepisów. Eksperci przewidują, że chętnych będzie jeszcze więcej.



Jest to bardzo ciekawe zagadnienie, które należy obserwować i badać - mówi Leszek Dobrzyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości: - To jest na pewno dobra informacja dla naszej gospodarki, dobra informacja także dla ludzi, którzy tutaj znaleźli sobie miejsce pracy i mają za co się utrzymać. Obywatelstwo to jednak nie tylko przywileje, ale i obowiązki wobec państwa, choćby takie, że płacimy tutaj podatki.



Jesteśmy ciepłym i pracowitym narodem, do którego wszyscy się garną - komentuje Marek Jakubiak - były poseł Kukiz '15, obecnie prezes Federacji dla Rzeczpospolitej: - Naszą przyszłością jest właśnie Rzeczpospolita kilku narodów, my musimy oswajać się z taką myślą, od której nas odzwyczajał właśnie komunizm. To władze socjalistyczne, te proradzieckie odzwyczajały nas od patrzenia na świat oczami demokratów czy republikanów.



W ciągu ostatnich 5 lat, polski paszport otrzymało ok 37. tys. cudzoziemców - to przede wszystkim obywatele Ukrainy i Białorusi.